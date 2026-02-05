Россия компенсирует потери, вербуя сирот на войну против Украины, - ЦПД

В РФ пытаются компенсировать значительные потери на фронте, заманивая детей-сирот на войну против Украины обещаниями внеочередного получения бесплатного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Манипуляции с очередями на жилье

По данным ЦПД, согласно российскому законодательству, государство обязано обеспечить сирот квартирами по достижении совершеннолетия.

Однако на практике очереди на жилье растягиваются на десятилетия, и реальных гарантий его получения нет.

В государственных органах РФ совершеннолетним сиротам все чаще заявляют, что единственный способ получить недвижимость в короткие сроки - это подписание контракта на участие в боевых действиях.

Не имея поддержки и собственной крыши над головой, уязвимая молодежь соглашается на эти условия.

Последствия для новобранцев

По имеющимся данным, зафиксированы случаи, когда на фронт "ради квартиры" отправлялись целые группы выпускников детских домов. В большинстве таких случаев молодые люди погибают в боях, так и не воспользовавшись обещанными льготами.

Российские власти прибегают к таким методам из-за того, что на четвертом году полномасштабной войны количество желающих воевать даже за большие деньги существенно сокращается.

Использование социальной незащищенности сирот стало новым инструментом для стимулирования подписания контрактов.