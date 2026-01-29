Россия компенсирует дыры в бюджете массовым экспортом золота в Китай, - СВР

Россия резко увеличила экспорт золота в Китай. При этом объемы резервов в стране сократились до рекордно низкого уровня за последние годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
В СВР сообщили, что в 2025 году Россия поставила в Китай 25,3 тонны золота, что в девять раз больше, чем в 2024 году. В денежном выражении экспорт вырос до 3,29 млрд долларов США против лишь 223 млн долларов годом ранее.
Поставки осуществлялись неравномерно, пиковые объемы пришлись на февраль-март и октябрь-декабрь.
В декабре Россия отгрузила 10 тонн на сумму 1,35 млрд долларов - более 40% годового объема. Основной формой экспорта были золотые слитки, что позволяет быстро монетизировать активы.
Этот резкий прирост экспорта происходил на фоне стремительного сокращения внутренних резервов. По состоянию на 1 января 2026 года в фонде национального благосостояния оставалось лишь 160,2 тонны золота, тогда как в мае 2022 года - 554,9 тонны.
Из-за санкционного давления и потери доступа к западным рынкам Россия вынуждена переориентировать золото на Азию, прежде всего Китай.
Эксперты считают, что это временный финансовый маневр для покрытия бюджетных дыр, который осуществляется ценой значительного истощения стратегических резервов.
Напомним, что экономика России завершила 2025 год в глубоком кризисе. Цены на нефть опустились до пятилетнего минимума, а развитие космической отрасли откатилось до уровня 1961 года.
Параллельно США усилили санкционное давление, а президент Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, значительно расширяющий возможности ограничений.
Доходы от экспорта нефти упали примерно на 20% по сравнению с 2024 годом из-за снижения мировых цен на энергоносители.
Международный валютный фонд 19 января снизил прогноз экономического роста России на 0,2 процентного пункта, до 0,8% в 2026 году.
Также новые данные украинской разведки показывают критическое состояние региональных бюджетов, из-за чего местные власти вынуждены сокращать административный аппарат.