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Россия бросила на фронт старые танки Т-62 из-за недостатка техники, - ГУР

Москва, Суббота 28 июня 2025 14:25
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Россия бросила на фронт старые танки Т-62 из-за недостатка техники, - ГУР Фото: РФ перебросила на фронт старые танки Т-62 (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия испытывает нехватку современной бронированной техники. Поэтому оккупанты вынуждены бросать на фронт старые танки Т-62.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.

Как отмечается, РФ из-за серьезных потерь на войне против Украины прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин.

На фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командование России начало активное возвращение к эксплуатации еще более старых образцов, в частности танков типа Т-62.

"Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Украинская разведка зафиксировала переброску 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ 27 июня.

По данным ГУР, техническое состояние большинства этих машин - неудовлетворительное, поскольку танки десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение.

"На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций", - добавили в разведке.

Потери России

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины россияне потеряли уже 10 970 танков различных типов. Кроме того, украинские воины превратили в металлолом тысячи единиц другой тяжелой техники врага.

Еще в 2022 году сообщалось, что россияне тянут на войну танки Т-62 шестидесятилетней давности. Некоторые из них модернизировали новым оснащением.

В марте 2023 года британская разведка заявила, что гвардейская танковая армия России вместо танков "Армат" получила Т-62.

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