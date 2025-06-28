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За сутки армия РФ потеряла 1000 солдат и более двух сотен дронов, - Генштаб

Суббота 28 июня 2025 07:15
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За сутки армия РФ потеряла 1000 солдат и более двух сотен дронов, - Генштаб Фото: украинские военные снова нанесли противнику потери (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 27 на 28 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили много артсистем, беспилотников и автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 017 720 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 970 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 908 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 29 665 (+35) ед;
  • РСЗО - 1425 ед;
  • средства ПВО - 1189 (+1) ед;
  • самолетов - 420 (+4) ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 477 (+237) ед;
  • крылатых ракет - 3394 (+6) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53 415 (+131) ед;
  • специальной техники - 3921 ед.

За сутки армия РФ потеряла 1000 солдат и более двух сотен дронов, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 27 июня, на фронте было зафиксировано 117 боевых столкновений. Отметим, что почти половина из них состоялись исключительно на Покровском направлении.

"Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки", - говорилось в публикации Генштаба.

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