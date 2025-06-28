За сутки армия РФ потеряла 1000 солдат и более двух сотен дронов, - Генштаб
За минувшие сутки, с 27 на 28 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили много артсистем, беспилотников и автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 017 720 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 970 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 908 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 29 665 (+35) ед;
- РСЗО - 1425 ед;
- средства ПВО - 1189 (+1) ед;
- самолетов - 420 (+4) ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 477 (+237) ед;
- крылатых ракет - 3394 (+6) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 53 415 (+131) ед;
- специальной техники - 3921 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на вечер, 27 июня, на фронте было зафиксировано 117 боевых столкновений. Отметим, что почти половина из них состоялись исключительно на Покровском направлении.
"Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки", - говорилось в публикации Генштаба.
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