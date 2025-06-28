За сутки армия РФ потеряла 1000 солдат и более двух сотен дронов, - Генштаб

За минувшие сутки, с 27 на 28 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили много артсистем, беспилотников и автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 27 июня, на фронте было зафиксировано 117 боевых столкновений. Отметим, что почти половина из них состоялись исключительно на Покровском направлении.

"Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки", - говорилось в публикации Генштаба.

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