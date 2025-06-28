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Росія кинула на фронт старі танки Т-62 через нестачу техніки, - ГУР

Москва, Субота 28 червня 2025 14:25
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Росія кинула на фронт старі танки Т-62 через нестачу техніки, - ГУР Фото: РФ перекинула на фронт старі танки Т-62 (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія відчуває брак сучасної броньованої техніки. Тому окупанти змушені кидати на фронт старі танки Т-62.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Telegram.

Як зазначається, РФ через серйозні втрати на війні проти України вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин.

На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування Росії розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62.

"Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів східного військового округу", - йдеться у повідомлені.

Українськ розвідка зафіксувала перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ 27 червня.

За даними ГУР, технічний стан більшості цих машин - незадовільний, оскільки танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення.

"На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій", - додали в розвідці.

Втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни проти України росіяни втратили вже 10 970 танків різних типів. Крім того, українські воїни перетворили на брухт тисячі одиниць іншої важкої техніки ворога.

Ще у 2022 році повідомлялися, що росіяни тягнуть на війну танки Т-62 шістдесятирічної давності. Деякі з них модернізували новим оснащенням.

У березні 2023 року британська розвідка заявила, що гвардійська танкова армія Росії замість танків "Армат" отримала Т-62.

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