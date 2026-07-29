Россия несколько суток готовила массированный обстрел, он будет этой ночью, - Зеленский

Этой ночью есть вероятность массированного российского удара. РФ подготовилась к нему еще несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко.

"Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет осуществлен", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил важность того, чтобы партнеры Украины понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помогать ракетами для ПВО зависит защита жизней людей.

"Прежде всего, это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые имеют ракеты для "петриотов" и могут ими поддержать нашу защиту. Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления", - отметил глава государства.

Он также призвал жителей всех регионов Украины сегодня учитывать сигналы воздушной тревоги.