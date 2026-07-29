Росія кілька діб готувала масований обстріл, він буде цієї ночі, - Зеленський
Цієї ночі є вірогідність масованого російського удару. РФ підготувалась до нього ще кілька днів тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів про результати доповіді командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка.
"Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено", - підкреслив президент.
Зеленський наголосив на важливості того, щоб партнери України розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО залежить захист життів людей.
"Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для "петріотів" і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання", - зазначив глава держави.
Він також закликав мешканців всіх регіонів України сьогодні зважати на сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня країна-агресорка атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків. Силами ППО було збито/подавлено 65 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Було зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.