Росія кілька діб готувала масований обстріл, він буде цієї ночі, - Зеленський

Цієї ночі є вірогідність масованого російського удару. РФ підготувалась до нього ще кілька днів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати доповіді командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка.

"Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено", - підкреслив президент.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб партнери України розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО залежить захист життів людей.

"Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для "петріотів" і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання", - зазначив глава держави.

Він також закликав мешканців всіх регіонів України сьогодні зважати на сигнали повітряної тривоги.