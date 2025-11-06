Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний: эксклюзивное фото

Российская армия получила пополнение в виде "выпускников" детских колоний. Это свидетельствует об отчаянном поиске человеческого ресурса для ведения захватнической войны против Украины и полном отсутствии моральных принципов у властей РФ.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Путин использует детей для "мясных штурмов"

Так, на днях украинские военные зафиксировали прибытие 48 новобранцев в ряды 9-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 71443). Большинство из них - это ребята, которым только исполнилось 18 лет.

Стоит заметить цинизм путинского режима: этих лиц, фактически выросших в детских колониях, начали готовить к участию в боевых действиях против Украины задолго до их совершеннолетия. Как только они достигли 18-летнего возраста - их сразу бросили на передовую.

Фото: ребенок в рядах российской армии (РБК-Украина)

Использование таких новобранцев в "мясных штурмах" очевидно свидетельствует о том, что Кремль, по примеру нацистской Германии ХХ века, не гнушается использовать детей для своих империалистических целей. РФ отчаянно ищет человеческий ресурс для продолжения войны без объявления открытой мобилизации.

Затыкают дыры на фронте бездомными и пенсионерами

Деградация морали и отчаяние Кремля подтверждается и другими методами вербовки.

В российских городах, в частности, в Саранске (Мордовия) на войну вербуют бездомных, людей с зависимостями, а также пенсионеров.

Сотрудники полиции и военкоматов осуществляют рейды по "наливайкам" и местам скопления деклассированных элементов. Потенциальных мобилизованных склоняют к подписанию контракта психологическим давлением и обещаниями высокой зарплаты, льгот и даже обеспечения алкоголем.

В некоторых случаях фиксируется предоставление спиртного непосредственно перед подписанием документов. Таких "добровольцев", практически без подготовки, бросают на фронт как "одноразовую пехоту" и "живой щит" - пускают в сторону позиций ВСУ, чтобы спровоцировать огонь и выявить расположение украинских военных.

Двойная жизнь "элиты": коррупция и лицемерие полковников

Цинизм и отсутствие моральных принципов в российской армии проявляется и на самом высоком уровне.

Так, недавно вспыхнул скандал с семьей командира элитной 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, полковника Александра Шипова. Он в публичном пространстве "топит" за традиционные православные ценности и фанатичный патриотизм.

Оказалось, что его старший сын, Михаил Шипов, скрывает свою ориентацию и зарабатывает предоставлением интимных услуг богатым мужчинам.

Кроме того, сын полковника добровольно "слил" украинским спецслужбам секретную информацию о своем отце, на которого массово жалуются даже его подчиненные за систематическое вымогательство поборов.

Все эти факты: использование 18-летних детей, вербовка маргиналов в качестве "живого щита" и лицемерие коррумпированного высшего командования, - свидетельствуют о том, что руководству армии РФ не важна жизнь и честь ни одного россиянина.

Пока российские полковники наживаются на коррупции, а их сыновья продают семейные тайны, детей, братьев и мужей граждан РФ бросают на убой ради имперских амбиций, которые уже разрушили их жизнь и жизнь тысяч российских семей.