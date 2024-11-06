Россия игнорирует большинство запросов об украинских пленных, - Лубинец

Россия игнорирует большинство запросов относительно места пребывания украинских пленных. Поэтому Украина ищет третьи страны, которые готовы помочь в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, Офис омбудсмена направляет запросы в российскую уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову, в которых семьи пропавших без вести просят сообщить, известно ли место пребывания их родных.

Однако Россия в очень редких случаях предоставляет информацию об удержании украинских граждан под своим контролем.

"Низку инициатив РФ просто игнорирует: не создает смешанные медицинские комиссии, не заинтересована в возвращении граждан обеих стран по условиям проекта "Хочу к своим", не предоставляет информацию о местах посещения удерживаемых украинцев (как военнопленных, так и гражданских)", - отметил Лубинец.

Омбудсмен также подчеркнул, что Украина продолжает поиск третьих стран, готовых присоединиться к реализации четвертого пункта формулы мира, и показать результат - вернуть домой как можно больше украинцев, которых незаконно продолжает удерживать Россия.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день Украине удалось вернуть из российского плена 168 гражданских.