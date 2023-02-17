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Россия хотела бы знать: Уоллес сказал об ответе Запада в случае ядерного удара

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Мюнхен, Пятница 17 февраля 2023 23:41
Россия хотела бы знать: Уоллес сказал об ответе Запада в случае ядерного удара Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес ответил на вопрос о действиях Запада в случае применения Россией тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению Москва хотела бы знать об ответе Запада.

"Россия наверняка слушает нас и наверняка хотела бы знать, что мы будем делать, после того как они применят тактическое ядерное оружие", - сказал Уоллес.

Не раздумывая и не делая пауз, он закончил ответ.

Напомним, ранее заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий объяснил, что РФ использует ядерное оружие как один из элементов запугивания.

При этом, по его словам, агрессор даже не испытывал боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".

РБК-Украина сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия.

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