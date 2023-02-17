Росія хотіла б знати: Воллес сказав про відповідь Заходу у разі ядерного удару

Глава Міноборони Британії Бен Воллес відповів на запитання щодо дій Заходу у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час Мюнхенської конференції з безпеки.

На його думку, Москва хотіла б знати про відповідь Заходу.

"Росія, напевно, слухає нас і напевно хотіла б знати, що ми робитимемо, після того, як вони застосують тактичну ядерну зброю", - сказав Воллес.

Не роздумуючи і не роблячи пауз, він закінчив відповідь.

Нагадаємо, раніше заступник голови української розвідки Вадим Скибіцький пояснив, що РФ використовує ядерну зброю як один з елементів залякування.

При цьому, за його словами, агресор навіть не відчував бойового заряду на ракетах "Іскандер" або "Калібр".

РБК-Україна повідомляло, що генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї.

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