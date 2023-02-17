ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія хотіла б знати: Воллес сказав про відповідь Заходу у разі ядерного удару

Новость на русском →
Мюнхен, П'ятниця 17 лютого 2023 23:41
Росія хотіла б знати: Воллес сказав про відповідь Заходу у разі ядерного удару Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Міноборони Британії Бен Воллес відповів на запитання щодо дій Заходу у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час Мюнхенської конференції з безпеки.

На його думку, Москва хотіла б знати про відповідь Заходу.

"Росія, напевно, слухає нас і напевно хотіла б знати, що ми робитимемо, після того, як вони застосують тактичну ядерну зброю", - сказав Воллес.

Не роздумуючи і не роблячи пауз, він закінчив відповідь.

Нагадаємо, раніше заступник голови української розвідки Вадим Скибіцький пояснив, що РФ використовує ядерну зброю як один з елементів залякування.

При цьому, за його словами, агресор навіть не відчував бойового заряду на ракетах "Іскандер" або "Калібр".

РБК-Україна повідомляло, що генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений