"Россия хочет уничтожить США": Зеленский объяснил важность сопротивления Путину

Миротворческие инициативы Трампа

В четверг президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию, во время которой беспощадно раскритиковал масштабный обстрел Украины в ночь на 24 апреля и потребовал от обеих сторон прекратить войну и как можно скорее подписать мирный договор.

Глава Белого дома также отметил, что Кремль якобы пошел на очень большую уступку и предложил на захватывать всю территорию Украины.

В то же время, Трамп считает, что Киеву придется уступить и отдать РФ часть территории для завершения войны.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США показали Украине и России путь к финишной прямой войне и мощно давят на обе страны.

Президент Зеленский похвалил усилия администрации Трампа по оперативному завершению войны, но подчеркнул, что мира следует добиваться путем давления на Россию, а не через уступки агрессору.

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