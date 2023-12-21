Россия хочет изготовить в следующем году почти 700 крылатых ракет, - ЦНС

Запасы ракет в России

Напомним, в прошлом месяце в ГУР МОУ заявили, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет и, вероятно, готовятся к массированным ударам с начала холодов. На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, а также еще достаточно дронов-камикадзе.

Отметим, в сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

На днях представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в настоящее время оборонно-промышленный комплекс России позволяет производить ракет больше, чем до широкомасштабного вторжения в Украину.

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