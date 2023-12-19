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Россия увеличила производство ракет, но из-за ударов не может их накапливать, - ГУР

Вторник 19 декабря 2023 22:22
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Россия увеличила производство ракет, но из-за ударов не может их накапливать, - ГУР Фото: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В настоящее время оборонно-промышленный комплекс России позволяет изготавливать ракет больше, чем до широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Однако накапливать такое вооружение страна-агрессор не может из-за своих постоянных воздушных ударов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".

В военной разведке отметили, что производство вооружений в России зависит от номенклатуры, и в плане беспилотников фиксируются продвижение. Также увеличилось ракетное производство.

"Да, это больше, чем до полномасштабного вторжения... но все еще крайне недостаточно для пополнения их расходов в результате массированных ракетных ударов против Украины", - рассказал Юсов.

По его словам, работа российского ОПК в настоящее время идет на покрытие расходов типов и видов вооружений, применяемых в войне с Украиной.

Так, резюмировал Юсов, в ГУР не могут говорить о накоплении и восстановлении в РФ "того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры".

Запасы ракет в России

Напомним, в прошлом месяце в ГУР МОУ заявили, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет, и, вероятно, готовятся к массированным ударам с начала холодов. На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, а также еще достаточно дронов-камикадзе.

Отметим, в сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

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