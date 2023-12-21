Росія хоче виготовити наступного року майже 700 крилатих ракет, - ЦНС

У наступному році росіяни планують виготовити та поставити понад 215 тисяч авіабомб та некерованих ракет. Крім того, загарбники мають на меті виготовити майже 700 крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Згідно з даними щодо планів військово-промислового комплексу РФ на 2024 рік, окупанти мають намір виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет.
З них:
"Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", - зауважують в ЦНС.
Нагадаємо, минулого місяця в ГУР МОУ заявили, що російські окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет і, ймовірно, готуються до масованих ударів з початку холодів. Днями спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, а також ще достатньо дронів-камікадзе.
Зазначимо, у вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом. Тому країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі виробляти ракети та вбивати ними українців.
Днями представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що наразі оборонно-промисловий комплекс Росії дозволяє виготовляти ракет більше, ніж до широкомасштабного вторгнення в Україну.
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