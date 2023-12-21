Россия хочет изготовить в следующем году почти 700 крылатых ракет, - ЦНС

В следующем году россияне планируют изготовить и поставить более 215 тысяч авиабомб и неуправляемых ракет. Кроме того, захватчики преследуют цель изготовить почти 700 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.