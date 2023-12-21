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Россия хочет изготовить в следующем году почти 700 крылатых ракет, - ЦНС

Россия, Четверг 21 декабря 2023 16:07
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Россия хочет изготовить в следующем году почти 700 крылатых ракет, - ЦНС Фото: РФ хочет изготовить почти 700 крылатых ракет (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В следующем году россияне планируют изготовить и поставить более 215 тысяч авиабомб и неуправляемых ракет. Кроме того, захватчики преследуют цель изготовить почти 700 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Согласно данным планов военно-промышленного комплекса РФ на 2024 год, оккупанты намерены изготовить и поставить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет.

Из них:

  • Х-31ПМ (75 единиц);
  • Х-59М2А (133 единиц);
  • Х-38МЛ (150 единиц.);
  • Х-101 (167 единиц);
  • Х-29ТД (46 единиц);
  • Х-32 (различных модификаций, 112 единиц);
  • ФАБ-1500 (1000 единиц);
  • С-8 (различных модификаций, 195 тысяч);
  • С-13ДФ (20 тысяч единиц);
  • УПАБ-1500 (191 единиц);
  • АБСП-3000 (600 единиц).

Россия хочет изготовить в следующем году почти 700 крылатых ракет, - ЦНСФото: ориентировочный список и количество снарядов, которые РФ планирует изготовить в 2024 году (sprotyv.mod.gov.ua)

"Достоверность документов подтверждена из других источников. Следовательно, можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелание идти на переговоры", - отмечают в ЦНС.

Запасы ракет в России

Напомним, в прошлом месяце в ГУР МОУ заявили, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет и, вероятно, готовятся к массированным ударам с начала холодов. На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, а также еще достаточно дронов-камикадзе.

Отметим, в сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

На днях представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в настоящее время оборонно-промышленный комплекс России позволяет производить ракет больше, чем до широкомасштабного вторжения в Украину.

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