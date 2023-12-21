Росія хоче виготовити наступного року майже 700 крилатих ракет, - ЦНС

У наступному році росіяни планують виготовити та поставити понад 215 тисяч авіабомб та некерованих ракет. Крім того, загарбники мають на меті виготовити майже 700 крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.