Главная » Новости » Война в Украине

Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля 2026 года, - источники

Украина, Понедельник 12 января 2026 12:12
UA EN RU
Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля 2026 года, - источники Иллюстративное фото: Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Россия определила захват всей Донецкой области главным приоритетом на фронте в 2026 году. Для этого оккупанты сосредотачивают силы на нескольких ключевых направлениях, прежде всего вокруг Покровска, Мирнограда и Краматорско-Константиновской агломерации.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году".

Покровск и Мирноград - главная тактическая цель

Первоочередной задачей российского командования остается завершение оккупации района Покровска и Мирнограда. В случае успеха на этом участке враг планирует:

  • продвижение на запад - в направлении административной границы с Днепропетровской областью;
  • наступление на север - для поддержки атаки на Краматорско-Константиновскую агломерацию.

Именно этот укрепленный пояс обороны - Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск - считается самым мощным оборонительным рубежом Украины в Донецкой области.

Наступление на агломерацию с нескольких направлений

Сейчас российские войска пытаются подойти к Краматорско-Константиновской агломерации сразу с нескольких сторон.

Одно из направлений - севернее Славянска и Краматорска, где враг удерживает плацдарм на левом берегу Оскола в пределах Харьковской и Донецкой областей. Основные бои здесь идут в районе Купянска и Лимана.

Другое направление - с востока, со стороны Северска. Оттуда оккупанты пытаются продвигаться как непосредственно на запад, так и на северо-запад, в частности с попытками форсирования реки Северский Донец.

Ближе всего к агломерации враг подошел со стороны Константиновки, где постепенно накапливает личный состав на восточных окраинах города и пытается охватить его с севера и юга.

Тактика окружения вместо лобовых штурмов

Российская армия все реже атакует города напрямую. Вместо этого применяет тактику постепенного окружения и перерезания логистики.

По словам источников, нынешняя тактика врага состоит из трех элементов:

"Первая - обход городов - его окружение с трех сторон. Причем основная масса войск остается за пределами города, а меньшая - начинает инфильтрироваться и вести бои - это вторая составляющая. И третья - перерезание логистики с помощью дронов", - добавляет источник РБК-Украина.

Именно по такой схеме россияне ведут бои за Покровск и Мирноград и планируют наступление на Краматорско-Константиновскую агломерацию.

Кремль ставит дедлайн - 1 апреля 2026 года

По данным источников РБК-Украина, в планах Москвы - оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля 2026 года. В то же время собеседники издания считают эти сроки нереалистичными.

Оценки западных аналитических центров, в частности Института изучения войны (ISW), свидетельствуют, что Россия вряд ли сможет достичь этой цели даже до конца 2026 года - при условии сохранения поддержки Украины со стороны Запада.

Украинские воины отбили штурм под Покровском

7 января стало известно, что военные 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ сорвали масштабное наступление российских сил на Покровском направлении.

Как сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск, противник атаковал с применением танков, бронетехники и пехоты, однако благодаря слаженной работе инженерных подразделений, артиллерии и операторов беспилотников штурм удалось отбить.

Во время боев враг понес значительные потери - украинские защитники уничтожили два танка, две боевые бронемашины и другую технику. Кроме того, украинские подразделения удерживают северную часть Покровска и сдерживают наступление на подступах к Мирнограду, готовясь к контрштурмам, которые усложняют погодные условия.

Также мы писали, что российские оккупационные войска пытались осуществить штурм украинских позиций на севере Покровска.

