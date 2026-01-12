Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля 2026 года, - источники
Россия определила захват всей Донецкой области главным приоритетом на фронте в 2026 году. Для этого оккупанты сосредотачивают силы на нескольких ключевых направлениях, прежде всего вокруг Покровска, Мирнограда и Краматорско-Константиновской агломерации.
Об этом говорится в материал РБК-Украина "Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году".
Покровск и Мирноград - главная тактическая цель
Первоочередной задачей российского командования остается завершение оккупации района Покровска и Мирнограда. В случае успеха на этом участке враг планирует:
- продвижение на запад - в направлении административной границы с Днепропетровской областью;
- наступление на север - для поддержки атаки на Краматорско-Константиновскую агломерацию.
Именно этот укрепленный пояс обороны - Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск - считается самым мощным оборонительным рубежом Украины в Донецкой области.
Наступление на агломерацию с нескольких направлений
Сейчас российские войска пытаются подойти к Краматорско-Константиновской агломерации сразу с нескольких сторон.
Одно из направлений - севернее Славянска и Краматорска, где враг удерживает плацдарм на левом берегу Оскола в пределах Харьковской и Донецкой областей. Основные бои здесь идут в районе Купянска и Лимана.
Другое направление - с востока, со стороны Северска. Оттуда оккупанты пытаются продвигаться как непосредственно на запад, так и на северо-запад, в частности с попытками форсирования реки Северский Донец.
Ближе всего к агломерации враг подошел со стороны Константиновки, где постепенно накапливает личный состав на восточных окраинах города и пытается охватить его с севера и юга.
Тактика окружения вместо лобовых штурмов
Российская армия все реже атакует города напрямую. Вместо этого применяет тактику постепенного окружения и перерезания логистики.
По словам источников, нынешняя тактика врага состоит из трех элементов:
"Первая - обход городов - его окружение с трех сторон. Причем основная масса войск остается за пределами города, а меньшая - начинает инфильтрироваться и вести бои - это вторая составляющая. И третья - перерезание логистики с помощью дронов", - добавляет источник РБК-Украина.
Именно по такой схеме россияне ведут бои за Покровск и Мирноград и планируют наступление на Краматорско-Константиновскую агломерацию.
Кремль ставит дедлайн - 1 апреля 2026 года
По данным источников РБК-Украина, в планах Москвы - оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля 2026 года. В то же время собеседники издания считают эти сроки нереалистичными.
Оценки западных аналитических центров, в частности Института изучения войны (ISW), свидетельствуют, что Россия вряд ли сможет достичь этой цели даже до конца 2026 года - при условии сохранения поддержки Украины со стороны Запада.
Украинские воины отбили штурм под Покровском
7 января стало известно, что военные 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ сорвали масштабное наступление российских сил на Покровском направлении.
Как сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск, противник атаковал с применением танков, бронетехники и пехоты, однако благодаря слаженной работе инженерных подразделений, артиллерии и операторов беспилотников штурм удалось отбить.
Во время боев враг понес значительные потери - украинские защитники уничтожили два танка, две боевые бронемашины и другую технику. Кроме того, украинские подразделения удерживают северную часть Покровска и сдерживают наступление на подступах к Мирнограду, готовясь к контрштурмам, которые усложняют погодные условия.
Также мы писали, что российские оккупационные войска пытались осуществить штурм украинских позиций на севере Покровска.