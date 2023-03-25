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Россияне усилили репрессии против крымских татар под видом "борьбы с диверсантами"

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Суббота 25 марта 2023 23:08
Россияне усилили репрессии против крымских татар под видом "борьбы с диверсантами" Фото: россияне усилили репрессии против крымских татар под видом "борьбы с диверсантами" (crimean-solidarity.org)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму россияне усилили давление на крымских татар. Такой шаг прикрывают "борьбой с диверсантами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

"Оккупанты активизировали во временно захваченном Крыму "контрдиверсионный режим" и давят на крымских татар. Главный акцент сделан на преследовании и усилении репрессий против коренного народа полуострова", - написал Назаров.

По его словам, россияне увеличили количество сотрудников спецслужб, которые следят за коренным народом полуострова, и активно прослушивают мобильные устройства. Также фиксируется увеличение задержаний и выдачи повесток крымским татарам.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия незаконно удерживает 180 политзаключенных. Большая часть из них - крымские татары.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, мир невозможен без возвращения Крыма.

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