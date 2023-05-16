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Россия хочет легализовать депортацию из оккупированных территорий Украины

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Москва, Вторник 16 мая 2023 16:09
Россия хочет легализовать депортацию из оккупированных территорий Украины Фото: Россия хочет легализовать депортацию из оккупированных территорий Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские чиновники хотят легализовать депортацию украинцев из временно оккупированных территорий в случае "нарушений правил военного положения".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член Совета федерации РФ Андрей Клишас.

По его словам, в Госдуму внесли поправки в указы российского диктатора Владимира Путина о введении военного положения в оккупированных регионах Украины.

"В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", - отметил Клишас.

Стоит заметить, что с 20 октября 2022 года Россия якобы "ввела военное положение" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областях, которые контролируются российскими войсками.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму россияне усилили давление на крымских татар под видом "борьбы с диверсантами".

Также мы писали, что на юге Украины россияне усилили репрессии против тех, кто отказывается брать паспорт РФ.

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