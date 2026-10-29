Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал " Вы слушали ".

Представитель российского диктатора Владимира Путина набросился на официальный Брюссель с новыми обвинениями.

Песков начал утверждать, что Москве пока неизвестно, чтобы Евросоюз придерживался какой-либо миротворческой позиции.

Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны. И вряд ли они нужны самим американцам, которые, напротив, пытаются достичь мира", - придумывает спикер Кремля.

Что важно понимать, недавно состоялись телефонные переговоры Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом по завершению российско-украинской войны.

После них в Кремле заявили, что готовы к продолжению дискуссий с лидерами этих стран.

А президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Стере и Стубб звонили Путину и какого результата ожидали. По словам главы государства, Норвегия и Финляндия вели эти переговоры не просто как европейские страны, а страны-соседи России.

"И это справедливо, что они делятся этой информацией со всеми европейцами и проговаривают адженду с Украиной, Европой, Соединенными Штатами. Они хотят иметь большую роль. У нас действительно очень хорошие отношения с этими странами. Они действительно помогают, ЕС и Европа в более широком кругу, потому что Норвегия не член Евросоюза", - пояснил.