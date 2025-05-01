Новое направление атаки. Оккупанты пытаются создать плацдарм для форсирования Днепра
Россияне открыли новое направление для форсирования Днепра на юге Украины. Они пытаются высадиться на остров Бугаз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такое, назовем это "новое" направление. Направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне - это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз", - рассказал спикер.
По его словам, враг пытается высадиться на остров, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр. Однако пока попытки оккупантов безуспешны.
"Если удается кому-то выжить на этих островах, то они (россияне, - ред.) там играют в такую импровизированную "робинзониаду", когда их оттуда забрать враг уже не может, доставляет им дронами и продукты, и воду, боеприпасы, а через несколько дней бывают случаи, что эти российские военнослужащие, робинзоны так называемые, сдаются в плен или их уничтожают Силы обороны Украины", - сказал Волошин.
Спикер также добавил, что российская пропаганда пытается использовать этих брошенных оккупантов, заявляя о якобы захвате островов.
Фото: россияне пытаются закрепиться на островах возле Херсона (скриншот deepstatemap.live)
Ситуация на фронте
Россия продолжает давление на нескольких направлениях фронта, чтобы прорвать украинскую оборону. Как сообщал главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на то, что Кремль объявил о "перемирии" на 9 мая, россияне не ослабили атаки на фронте.
По словам Сырского, интенсивность боев наоборот возросла, оккупанты сосредотачиваются на Покровском направлении. Кроме того, россияне пытаются выйти на административную границу Днепропетровской области.
Как сообщили в Минобороны, в апреле армия РФ сбросила на позиции украинских войск более 5 тысяч управляемых авиабомб, из них четверть - в Курской области.
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