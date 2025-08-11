RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин точно не готовится к прекращению огня и войны в целом. Оккупанты перемещают свои войска и технику, чтобы начать новые наступательные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад разведки о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности это и военные приготовления.

"Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше", - отметил президент.

По его словам, нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

"Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - добавил Зеленский.

 

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, в пятницу, 15 августа, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Сегодня президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

