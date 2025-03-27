Бои в Курской области: продвинулась ли Россия, обновленные карты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как говорится в утренней сводке, украинские защитники остановили 25 штурмовых действий российских сил в Курской области за последние сутки. Враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб, совершил 492 обстрела, девять из них - из РСЗО.

На карте, которую опубликовал Генштаб ВСУ утром 27 марта, заметно, что зона, которую контролируют украинские силы, уменьшилась. При этом враг давит в районе населенного пункта Гуево, а также западнее Суджи.



Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 27 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)



На карте по состоянию на утро 26 марта можно увидеть, что буферная зона в Курской области несколько больше. Кроме указанных направлений, наступление россиян также развивалось в более северной зоне с территории Курской области в сторону Сумской области.

По сводке Генштаба, днем ранее Силы обороны остановили 29 штурмовых действий захватчиков в Курской области.



Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 26 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)