Россия готовит запуск нового газового проекта: что о нем известно

Москва готовится к запуску масштабного газового проекта "Сахалин-3". Основным направлением сбыта станет Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В 2028 году Россия намерена начать добычу природного газа в рамках проекта "Сахалин-3" в Тихом океане. Как заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, ресурсы планируют поставлять как в Китай, так и для потребителей на Дальнем Востоке.
"Сахалин-3" включает Южно-Киринское месторождение, которое еще в 2015 году оказалось под санкциями США. Речь идет о Киринском блоке в Охотском море, где наряду с газом есть и нефтяные залежи.
Ограничения предусматривают запрет для американских компаний на разведку или добычу на этих территориях. В то же время производители из других стран также могут подвергнуться риску вторичных санкций США.
По информации "Газпрома", запасы Южно-Киринского месторождения оцениваются в 711,2 миллиарда кубометров газа, 111,5 миллиона тонн газового конденсата и 4,1 миллиона тонн нефти.
Отдельно сообщается, что один из трубопроводов из России в Китай, который должен обеспечивать транспортировку газа по дальневосточному маршруту с Сахалина, планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.
На начальном этапе он сможет экспортировать около 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, однако в перспективе эта цифра может вырасти до 12 миллиардов кубометров.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Китай является крупнейшим спонсором войны против Украины. Его закупки сырья на территории России помогают Путину поддерживать военную машину.
Недавно российский "Газпром" объявил о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай через Монголию и о расширении поставок по другим маршрутам.
Также "Газпром" согласился увеличить поставки в Китай по существующему маршруту "Сила Сибири" еще на 6 млрд кубометров в год. Текущая мощность газопровода составляет 38 млрд кубометров в год.
Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году. Сейчас Западная и Восточная Сибирь не связаны единой сетью, и Москва рассчитывает построить "Силу Сибири 2", чтобы перенаправлять газ с западносибирских месторождений.