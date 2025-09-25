Россия готовит запуск нового газового проекта: что о нем известно

В 2028 году Россия намерена начать добычу природного газа в рамках проекта "Сахалин-3" в Тихом океане. Как заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, ресурсы планируют поставлять как в Китай, так и для потребителей на Дальнем Востоке.

"Сахалин-3" включает Южно-Киринское месторождение, которое еще в 2015 году оказалось под санкциями США. Речь идет о Киринском блоке в Охотском море, где наряду с газом есть и нефтяные залежи.

Ограничения предусматривают запрет для американских компаний на разведку или добычу на этих территориях. В то же время производители из других стран также могут подвергнуться риску вторичных санкций США.

По информации "Газпрома", запасы Южно-Киринского месторождения оцениваются в 711,2 миллиарда кубометров газа, 111,5 миллиона тонн газового конденсата и 4,1 миллиона тонн нефти.

Газопровод в Китай

Отдельно сообщается, что один из трубопроводов из России в Китай, который должен обеспечивать транспортировку газа по дальневосточному маршруту с Сахалина, планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

На начальном этапе он сможет экспортировать около 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, однако в перспективе эта цифра может вырасти до 12 миллиардов кубометров.