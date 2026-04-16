Россия готовит новое наступление на юго-востоке: в ГУР назвали сроки и количество войск

Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки оккупационных войск планируется привлечь еще 20 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как сообщило издание, заместитель руководителя Управления оборонной разведки Украины Вадим Скибицкий отметил, что сейчас на территории Украины уже находится около 680 000 российских солдат.
Российское командование имеет целью использовать дополнительные свежие силы для усиления давления на позиции ВСУ.
По его словам, главной стратегической целью Кремля остается полный захват территорий Донецкой и Луганской областей.
В разведке отмечают, что противник установил для себя конкретные временные рамки.
Скибицкий отметил, что Россия стремится захватить Донбасс до сентября.
По словам Скибицкого, учащение ракетных ударов и налетов беспилотников является частью более широкой стратегии врага.
Оккупанты пытаются уничтожить критически важную инфраструктуру и "сформировать поле боя" перед началом нового весенне-летнего наступления.
Скибицкий, который входит в состав украинской группы переговорщиков, отметил, что такие действия Кремля являются демонстративными.
Подготовка к масштабным наземным операциям вместо дипломатических шагов свидетельствует о том, что Россия не воспринимает переговоры серьезно и планирует продолжать захватническую войну.
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Кремле рассматривают минимум три сценария относительно войны в Украине. Москва одновременно прорабатывает варианты от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.
В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение остается минимальным. По его словам, несмотря на амбициозные планы врага на 2026 год, реальных сил для их воплощения у противника пока недостаточно.
Кроме того, в Офисе президента объясняли, что политические переговоры о мире сейчас находятся на паузе. Одной из главных причин затишья в военно-политическом блоке переговоров стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, хотя гуманитарные треки, в частности обмен пленными, продолжают работать.