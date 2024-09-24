Россия фотографировала ядерные объекты Украины и может готовить удары по ним, - Зеленский

Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских атомных электростанций. Не исключено, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам", - заявил он.
Зеленский не сказал, были ли китайские спутники, которые использовала Россия, коммерческими или контролировались китайским правительством.
Он заявил, что поделится информацией, которой располагает Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее на этой неделе.
За последний месяц более ста российских беспилотников и ракет неоднократно приближались к украинским атомным электростанциям, подвергая смертельной опасности не только Украину, но и всю Европу.
РФ сознательно создает беспрецедентную угрозу ядерной катастрофы. Особенно тревожит недавний инцидент с российским дроном, пролетевшим в опасной близости от Хмельницкой АЭС.
Кроме того, с октября 2022 года украинская энергетическая система подверглась более чем тысяче вражеских обстрелов. Это привело к существенным повреждениям энергетических объектов и значительно осложнило работу всей энергосистемы.
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