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Россия фотографировала ядерные объекты Украины и может готовить удары по ним, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских атомных электростанций. Не исключено, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам", - заявил он. 

Зеленский не сказал, были ли китайские спутники, которые использовала Россия, коммерческими или контролировались китайским правительством.

Он заявил, что поделится информацией, которой располагает Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее на этой неделе.

Российские дроны летают у украинских АЭС

За последний месяц более ста российских беспилотников и ракет неоднократно приближались к украинским атомным электростанциям, подвергая смертельной опасности не только Украину, но и всю Европу.

РФ сознательно создает беспрецедентную угрозу ядерной катастрофы. Особенно тревожит недавний инцидент с российским дроном, пролетевшим в опасной близости от Хмельницкой АЭС.

Кроме того, с октября 2022 года украинская энергетическая система подверглась более чем тысяче вражеских обстрелов. Это привело к существенным повреждениям энергетических объектов и значительно осложнило работу всей энергосистемы.

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