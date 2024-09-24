Росія фотографувала ядерні об'єкти України і може готувати удари по них, - Зеленський

"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах", - заявив він.

Зеленський не сказав, чи були китайські супутники, які використовувала Росія, комерційними або контролювалися китайським урядом.

Він заявив, що поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї цього тижня.