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Росія фотографувала ядерні об'єкти України і може готувати удари по них, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій. Не виключено, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах", - заявив він. 

Зеленський не сказав, чи були китайські супутники, які використовувала Росія, комерційними або контролювалися китайським урядом.

Він заявив, що поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї цього тижня.

Російські дрони літають в українських АЕС

За останній місяць понад сто російських безпілотників і ракет неодноразово наближалися до українських атомних електростанцій, наражаючи на смертельну небезпеку не тільки Україну, а й усю Європу.

Росія свідомо створює безпрецедентну загрозу ядерної катастрофи. Особливо турбує недавній інцидент із російським дроном, що пролетів у небезпечній близькості від Хмельницької АЕС.

Крім того, з жовтня 2022 року українська енергетична система зазнала більш ніж тисячі ворожих обстрілів. Це призвело до суттєвих пошкоджень енергетичних об'єктів та значно ускладнило роботу усієї енергосистеми.

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