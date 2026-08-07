ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных, - ISW

09:10 07.08.2026 Пт
2 мин
РФ продолжает нарушать нормы международного права
aimg Татьяна Степанова
Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных, - ISW Фото: Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия формирует боевые подразделения украинских военнопленных. Эти действия страны-агрессора противоречат положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, Добровольческий корпус Минобороны РФ объявил о создании первой "украинской добровольческой бригады спецназначения".

По утверждению России, в ее состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие ВСУ, якобы перешедшие на сторону страны-агрессора.

Отмечается, что оккупанты формировали эту бригаду путем объединения нескольких нерегулярных так называемых добровольческих подразделений.

В частности, речь идет о батальонах имени Кривоноса и Береста, а также отрядах имени Матросова, Пушкаря и Слободского. Россияне утверждают, что в состав формирований входят украинские военнопленные, а также бывшие военные, якобы перешедшие на их сторону.

В ISW отметили, что впервые зафиксировали сообщение о формировании войсками России боевых подразделений с использованием украинских военнопленных в ноябре 2022 года.

В частности последний российский батальон "Богдан Хмельницкий" с пленными действовал в составе формирования "Каскад" так называемого МВД "ДНР" в западной части Донецкой области в декабре 2023 года.

Аналитики подчеркивают, что использование Россией украинских военнопленных в составе боевых подразделений является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Документ прямо запрещает привлекать пленных к военной службе или какой-либо военной деятельности на стороне захватившего их государства.

В нем отмечается, что "ни один военнопленный не может быть в любое время направлен или удерживается в районах, где он может подвергаться воздействию огня зоны боевых действий" и не должен "привлекаться к работе, которая носит вредный или опасный характер".

Украинские военные в плену РФ

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что более 95% украинских военнопленных в России подвергаются систематическим пыткам.

Также мы сообщали, что в российском плену содержатся более 600 азовцев. Более 20 - в критическом состоянии, а почти половину осудили по фиктивным статьям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине
Новости
РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов
РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом