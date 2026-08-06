Более 600 азовцев в плену РФ: почти половину осудили за "терроризм"

В плену РФ содержат более 600 азовцев. Более 20 – в критическом состоянии, а почти половину осудили по фиктивным статьям.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом представители "Азова" заявили на пресс-конференции.

Сколько азовцев в плену

По словам руководителя направления международных связей по военнопленным 1-го корпуса НГУ "Азов" Нестора Барчука, сейчас в плену находятся более 600 бойцов подразделения. Более 20 из них – в критическом состоянии.

Командир 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" полковник Богдан Гришенков с позывным "Пугач" рассказал, что из упомянутых 600 пленных 270 уже осуждены.

"Из 600 военнопленных, находящихся сейчас в плену, из них 270 на данный момент осуждены за терроризм по фиктивным статьям", - отметил он.

Почему их сложно обменять

Заместитель командира бригады с тыла, начальник тыла 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" Сергей Еримошин с позывным "Ермалай" подчеркнул, что увольнение азовцев осложнено особым отношением к ним со стороны РФ.

"Азовцев на простых пленников не меняют", - добавил он.

Начальник штаба 1-го корпуса НГУ "Азов" Арсен Дима с позывным "Лемко" подчеркнул, что возвращение пленных собратьев остается главной задачей.

"Наша первоочередная задача, первоочередная задача второго Редиса – достать наших ребят. Это колоссальная работа", - сказал он.