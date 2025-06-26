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Россия является угрозой, надо инвестировать в оборону: Евросовет обнародовал выводы с саммита НАТО

Европа, Четверг 26 июня 2025 20:14
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Россия является угрозой, надо инвестировать в оборону: Евросовет обнародовал выводы с саммита НАТО Фото: Европейский Совет (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский союз должен увеличить инвестиции в собственную оборону ввиду того, что Россия начала войну в Украине, что повлекло серьезные последствия для европейской безопасности. Действия Кремля еще долго будут оставаться большой угрозой для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Европейского Совета.

"Агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в условиях меняющейся среды составляют экзистенциальный вызов для Европейского Союза", - сказано в сообщении.

Европейский Совет на фоне решений, принятых на саммите НАТО, предлагает членам Евросоюза принять следующие меры:

  • странам нужно увеличить расходы на оборону и безопасность;
  • активнее использовать инструмент совместных оборонных закупок;
  • координировать между собой оборонные обязательства;
  • парламенты стран-членов должны быстро рассмотреть и одобрить предложение об увеличении оборонных расходов членов НАТО;
  • следует мобилизовать частное финансирование для оборонного сектора;
  • Европейский инвестиционный банк должен также обеспечить надлежащее финансирование оборонной промышленности;
  • сделать все для того, чтобы европейский оборонпром имел оборонные предприятия нужных направлений.

"Европейский Совет подчеркивает, что защита всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС способствует безопасности Европы в целом, в частности относительно восточной границы ЕС, учитывая угрозы, возникающие со стороны России и Беларуси", - говорится в тексте документа.

Также Евросовет анонсировал, что рассмотрение прогресса выполнения рекомендаций пройдет в октябре 2025 года во время очередного заседания. До октября у стран ЕС есть время начать внедрять все необходимое для укрепления безопасности.

"Европейский Совет напоминает, что более сильный и более способный Европейский Союз в сфере безопасности и обороны положительно повлияет на глобальную и трансатлантическую безопасность и дополняет НАТО, которая остается для тех государств, которые являются ее членами, основой их коллективной обороны", - добавили в сообщении.

Увеличение расходов Европы на оборону

Отметим, по итогам саммита НАТО в Гааге 24-25 июня 2025 года страны НАТО(за исключением Испании) приняли решение увеличить расходы на собственную оборону и безопасность. Они к 2035 году достигнут 5% ВВП для каждой страны. Украина, которая присутствовала на саммите, хотя пока не является членом НАТО, также смогла выжать для себя максимум из ситуации.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон. На фоне согласия стран Европы на такой целевой показатель глава Пентагона Пит Хегсет уже признал, что они "активизировались".

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