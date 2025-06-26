Росія є загрозою, треба інвестувати в оборону: Єврорада оприлюднила висновки з саміту НАТО

Європейський союз повинен збільшити інвестиції у власну оборону з огляду на те, що Росія почала війну в Україні, що спричинило серйозні наслідки для європейської безпеки. Дії Кремля ще довго будуть залишатися великою загрозою для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Європейської Ради.

" Агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки в умовах змінного середовища становлять екзистенційний виклик для Європейського Союзу" - сказано у повідомленні.

Європейська Рада на тлі рішень, прийнятих на саміті НАТО, пропонує членам Євросоюзу вжити наступних заходів:

країнам потрібно збільшити витрати на оборону та безпеку;

активніше використовувати інструмент спільних оборонних закупівель;

координувати між собою оборонні зобов'язання;

парламенти країн-членів повинні швидко розглянути та схвалити пропозицію щодо збільшення оборонних витрат членів НАТО;

варто мобілізувати приватне фінансування для оборонного сектору;

Європейський інвестиційний банк повинен також забезпечити належне фінансування оборонної промисловості;

зробити все для того, щоб європейський оборонпром мав оборонні підприємства потрібних напрямків.

" Європейська Рада підкреслює, що захист усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів ЄС сприяє безпеці Європи в цілому, зокрема щодо східного кордону ЄС, враховуючи загрози, що виникають з боку Росії та Білорусі" - сказано у тексті документу.

Також Єврорада анонсувала, що розгляд прогресу виконання рекомендацій пройде у жовтні 2025 року під час чергового засідання. До жовтня у країн ЄС є час почати впроваджувати усе потрібне для зміцнення безпеки.