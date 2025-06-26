Росія є загрозою, треба інвестувати в оборону: Єврорада оприлюднила висновки з саміту НАТО
Європейський союз повинен збільшити інвестиції у власну оборону з огляду на те, що Росія почала війну в Україні, що спричинило серйозні наслідки для європейської безпеки. Дії Кремля ще довго будуть залишатися великою загрозою для Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Європейської Ради.
"Агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки в умовах змінного середовища становлять екзистенційний виклик для Європейського Союзу" - сказано у повідомленні.
Європейська Рада на тлі рішень, прийнятих на саміті НАТО, пропонує членам Євросоюзу вжити наступних заходів:
- країнам потрібно збільшити витрати на оборону та безпеку;
- активніше використовувати інструмент спільних оборонних закупівель;
- координувати між собою оборонні зобов'язання;
- парламенти країн-членів повинні швидко розглянути та схвалити пропозицію щодо збільшення оборонних витрат членів НАТО;
- варто мобілізувати приватне фінансування для оборонного сектору;
- Європейський інвестиційний банк повинен також забезпечити належне фінансування оборонної промисловості;
- зробити все для того, щоб європейський оборонпром мав оборонні підприємства потрібних напрямків.
"Європейська Рада підкреслює, що захист усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів ЄС сприяє безпеці Європи в цілому, зокрема щодо східного кордону ЄС, враховуючи загрози, що виникають з боку Росії та Білорусі" - сказано у тексті документу.
Також Єврорада анонсувала, що розгляд прогресу виконання рекомендацій пройде у жовтні 2025 року під час чергового засідання. До жовтня у країн ЄС є час почати впроваджувати усе потрібне для зміцнення безпеки.
"Європейська Рада нагадує, що сильніший та більш спроможний Європейський Союз у сфері безпеки та оборони позитивно вплине на глобальну та трансатлантичну безпеку та доповнює НАТО, яка залишається для тих держав, що є її членами, основою їхньої колективної оборони" - додали у повідомленні.
Збільшення витрат Європи на оборону
Зазначимо, за підсумками саміту НАТО в Гаазі 24-25 червня 2025 року країни НАТО (за виключенням Іспанії) прийняли рішення збільшити витрати на власну оборону та безпеку. Вони до 2035 року досягнуть 5% ВВП для кожної країни. Україна, яка була присутня на саміті, хоча поки що не є членом НАТО, також змогла вичавити для себе максимум із ситуації.
Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про те, що він очікує від європейських країн-членів НАТО збільшення витрат на оборону. Цільовий показник у 5% ВВП запропонував саме Вашингтон. На тлі згоди країн Європи на такий цільовий показник очільник Пентагону Піт Хегсет уже визнав, що вони "активізувалися".
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