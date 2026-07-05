ua en ru
Вс, 05 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия трое суток подряд атаковала заправки и добывающий объект "Укрнафты"

21:00 05.07.2026 Вс
2 мин
Целью врага снова стала гражданская инфраструктура
aimg Сергей Козачук
Россия трое суток подряд атаковала заправки и добывающий объект "Укрнафты" Фото: последствия атаки РФ на объекты "Укрнафты" (facebook.com/bogdan.kukura.page)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам компании "Укрнафта". В результате вражеских атак повреждены производственные мощности, разрушены автозаправочные комплексы и погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании "Укрнафта" и заявление директора Богдана Кукуры.

Последствия вражеских ударов

Вражеские атаки продолжались со вторника, 2 июля, по воскресенью, 5 июля 2026 года. Под ударом оказались производственный объект добычи и три автозаправочных комплекса государственной сети, обеспечивающие горючим прифронтовые общины.

В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения сооружений и повреждение оборудования.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целями является гражданская инфраструктура, в том числе и обеспечивающая жизнь прифронтовых общин", - подчеркнули в компании.

Фото: последствия атаки РФ на объекты "Укрнафты" (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Хронология атак по регионам

Российские войска использовали для ударов беспилотники:

  • Сумщина - 5 июля два реактивных БПлА попали в производственный объект добычи на одном из месторождений. Вспыхнул пожар, люди не пострадали, но оборудование получило серьезные повреждения.
  • Днепропетровщина - 3 июля дрон типа Shahed ударил по въезду на АЗК. Повреждена линия электропередач, персонал и клиенты уцелели.
  • Николаевщина - 2 июля днем ударный беспилотник попал в навес над топливно-раздаточной колонкой АЗК. Погиб один человек, двое получили ранения (в их числе помощник оператора). Здание разрушено, сгорели автомобили.
  • Харьковщина - в ночь на 2 июля три "Шахеда" полностью разрушили здание и наземное оборудование другого АЗК. Обошлось без жертв.

"Мы восстанавливаем поврежденные объекты там, где это возможно, чтобы обеспечить горючим людей там, где это нужно больше всего, в том числе – на прифронтовых территориях", - заявил Богдан Кукура.

Удары по объектам "Нефтегаза"

Напомним, что это уже далеко не первая попытка российских войск уничтожить газодобывающую инфраструктуру Украины. В частности, ранее россияне два дня подряд атаковали производственные объекты группы "Нефтегаз" на Полтавщине и Харьковщине.

В ходе этих обстрелов враг выпустил по меньшей мере четыре баллистические ракеты, в том числе с опасной кассетной боевой частью, а также ударные беспилотники. Несмотря на серию мощных ударов, худшего сценария тогда удалось избежать.

Кроме того, недавно российские дроны снова попали в газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине, из-за чего вспыхнул пожар. Тогда предприятие было вынуждено временно остановить свою работу по оценке масштабов разрушений, а его работники пережидали атаку в укрытиях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз Украины Война в Украине Укрнафта Атака дронов Ракетная атака
Новости
Россия готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО, - Зеленский
Россия готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО, - Зеленский
Аналитика
1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина 1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой