Россия трое суток подряд атаковала заправки и добывающий объект "Укрнафты"

Российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам компании "Укрнафта". В результате вражеских атак повреждены производственные мощности, разрушены автозаправочные комплексы и погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу компании "Укрнафта" и заявление директора Богдана Кукуры.

Последствия вражеских ударов

Вражеские атаки продолжались со вторника, 2 июля, по воскресенью, 5 июля 2026 года. Под ударом оказались производственный объект добычи и три автозаправочных комплекса государственной сети, обеспечивающие горючим прифронтовые общины.

В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения сооружений и повреждение оборудования.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целями является гражданская инфраструктура, в том числе и обеспечивающая жизнь прифронтовых общин", - подчеркнули в компании.

Фото: последствия атаки РФ на объекты "Укрнафты" (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Хронология атак по регионам

Российские войска использовали для ударов беспилотники:

Сумщина - 5 июля два реактивных БПлА попали в производственный объект добычи на одном из месторождений. Вспыхнул пожар, люди не пострадали, но оборудование получило серьезные повреждения.

- 5 июля два реактивных БПлА попали в производственный объект добычи на одном из месторождений. Вспыхнул пожар, люди не пострадали, но оборудование получило серьезные повреждения. Днепропетровщина - 3 июля дрон типа Shahed ударил по въезду на АЗК. Повреждена линия электропередач, персонал и клиенты уцелели.

- 3 июля дрон типа Shahed ударил по въезду на АЗК. Повреждена линия электропередач, персонал и клиенты уцелели. Николаевщина - 2 июля днем ударный беспилотник попал в навес над топливно-раздаточной колонкой АЗК. Погиб один человек, двое получили ранения (в их числе помощник оператора). Здание разрушено, сгорели автомобили.

- 2 июля днем ударный беспилотник попал в навес над топливно-раздаточной колонкой АЗК. Погиб один человек, двое получили ранения (в их числе помощник оператора). Здание разрушено, сгорели автомобили. Харьковщина - в ночь на 2 июля три "Шахеда" полностью разрушили здание и наземное оборудование другого АЗК. Обошлось без жертв.

"Мы восстанавливаем поврежденные объекты там, где это возможно, чтобы обеспечить горючим людей там, где это нужно больше всего, в том числе – на прифронтовых территориях", - заявил Богдан Кукура.