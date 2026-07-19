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Российские КАБы разрушили два этажа пятиэтажки в Запорожье, есть погибшие

19:30 19.07.2026 Вс
1 мин
Под завалами разрушенных этажей до сих пор ищут людей
aimg Валерия Абабина
Российские КАБы разрушили два этажа пятиэтажки в Запорожье, есть погибшие Фото: Последствия вражеского обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
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В Запорожье в результате удара российских управляемых авиабомб погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома. В соседней девятиэтажке повреждены окна и балконы. Имеются разрушения и в частном секторе.

Спасательная операция продолжается - под завалами все еще находятся люди.

фото: Последствия вражеского обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Под завалами по-прежнему остаются люди. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать", - говорится в сообщении.

Кроме жилых домов под удар попал терминал логистического оператора - там продолжается пожар.

По предварительным данным, погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили ранения. На местах работают все экстренные службы, чтобы оказать помощь каждому, кому она нужна.

Напомним, вчера 18 июля россияне целый день атаковали город – тогда КАБы били по частному сектору, а беспилотник поджег предприятие пищевой промышленности. Днем ранее, 16 июля, три управляемых авиабомба разрушили частные дома - тогда погибли два человека.

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