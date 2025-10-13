Россия помогает КНДР строить подводные лодки, - Сеул

Министр сообщил парламенту, что это подтверждается получением различных технологий, однако подчеркнул, что пока рано утверждать, что Пхеньян успешно провел испытания баллистической ракеты, запущенной с подводной лодки.

Северная Корея заявила о намерении разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты, и провела испытания таких ракет с подводных платформ. Однако неясно, достигла ли она успеха в освоении запуска с подводных лодок.

Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей

За последние два года Россия и Северная Корея значительно усилили военное сотрудничество. По данным южнокорейской разведки, Пхеньян отправил более 10 000 солдат для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и военную помощь от Москвы.

Россия и Северная Корея подписали договор о всестороннем стратегическом партнерстве в июне 2024 года, что укрепило их военные связи. Москва пообещала полностью выполнить свои обязательства перед Пхеньяном в рамках этого соглашения.

Потери и участие Северной Кореи в войне против Украины

По данным южнокорейской разведки, около 4 700 северокорейских солдат погибли или были ранены во время участия в боевых действиях на стороне России в Украине. Это включает около 600 погибших и около 2 000 раненых, которые были возвращены в Северную Корею между январем и мартом.

Северная Корея подтвердила развертывание своих войск на России, ссылаясь на оборонный договор 2024 года, предусматривающий взаимную помощь в случае конфликта. Это участие подчеркивает растущее военное сотрудничество между двумя странами.