UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія допомагає КНДР будувати підводні човни, - Сеул

Фото: Путін допомагає Кім Чен Ину будувати підводні човни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Північна Корея, ймовірно, отримала технічну допомогу від Росії в розробці підводних човнів.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр повідомив парламенту, що це підтверджується отриманням різних технологій, однак наголосив, що поки зарано стверджувати, що Пхеньян успішно провів випробування балістичної ракети, запущеної з підводного човна.

Північна Корея заявила про намір розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і провела випробування таких ракет з підводних платформ. Однак неясно, чи досягла вона успіху в освоєнні запуску з підводних човнів.

Поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю

За останні два роки Росія і Північна Корея значно посилили військову співпрацю. За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян відправив понад 10 000 солдатів для участі у війні проти України в обмін на економічну і військову допомогу від Москви.

Росія і Північна Корея підписали договір про всебічне стратегічне партнерство в червні 2024 року, що зміцнило їхні військові зв'язки. Москва пообіцяла повністю виконати свої зобов'язання перед Пхеньяном у рамках цієї угоди.

Втрати та участь Північної Кореї у війні проти України

За даними південнокорейської розвідки, близько 4 700 північнокорейських солдатів загинули або були поранені під час участі в бойових діях на боці Росії в Україні. Це включає близько 600 загиблих і близько 2 000 поранених, які були повернуті в Північну Корею між січнем і березнем.

Північна Корея підтвердила розгортання своїх військ на Росії, посилаючись на оборонний договір 2024 року, що передбачає взаємну допомогу в разі конфлікту. Ця участь підкреслює зростаюче військове співробітництво між двома країнами.

 

Нагадаємо, Північна Корея провела військовий парад, під час якого Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету перед делегаціями з Китаю, Росії та В'єтнаму.

При цьому Північна Корея під час військового параду, ймовірно, представила аналог американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКНДР