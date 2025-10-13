Россия помогает КНДР строить подводные лодки, - Сеул
Северная Корея, вероятно, получила техническую помощь от России в разработке подводных лодок.
Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр сообщил парламенту, что это подтверждается получением различных технологий, однако подчеркнул, что пока рано утверждать, что Пхеньян успешно провел испытания баллистической ракеты, запущенной с подводной лодки.
Северная Корея заявила о намерении разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты, и провела испытания таких ракет с подводных платформ. Однако неясно, достигла ли она успеха в освоении запуска с подводных лодок.
Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей
За последние два года Россия и Северная Корея значительно усилили военное сотрудничество. По данным южнокорейской разведки, Пхеньян отправил более 10 000 солдат для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и военную помощь от Москвы.
Россия и Северная Корея подписали договор о всестороннем стратегическом партнерстве в июне 2024 года, что укрепило их военные связи. Москва пообещала полностью выполнить свои обязательства перед Пхеньяном в рамках этого соглашения.
Потери и участие Северной Кореи в войне против Украины
По данным южнокорейской разведки, около 4 700 северокорейских солдат погибли или были ранены во время участия в боевых действиях на стороне России в Украине. Это включает около 600 погибших и около 2 000 раненых, которые были возвращены в Северную Корею между январем и мартом.
Северная Корея подтвердила развертывание своих войск на России, ссылаясь на оборонный договор 2024 года, предусматривающий взаимную помощь в случае конфликта. Это участие подчеркивает растущее военное сотрудничество между двумя странами.
Напомним, Северная Корея провела военный парад, во время которого Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету перед делегациями из Китая, России и Вьетнама.
При этом Северная Корея во время военного парада, вероятно, представила аналог американской реактивной системы залпового огня HIMARS.