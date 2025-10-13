Росія допомагає КНДР будувати підводні човни, - Сеул
Північна Корея, ймовірно, отримала технічну допомогу від Росії в розробці підводних човнів.
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр повідомив парламенту, що це підтверджується отриманням різних технологій, однак наголосив, що поки зарано стверджувати, що Пхеньян успішно провів випробування балістичної ракети, запущеної з підводного човна.
Північна Корея заявила про намір розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і провела випробування таких ракет з підводних платформ. Однак неясно, чи досягла вона успіху в освоєнні запуску з підводних човнів.
Поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю
За останні два роки Росія і Північна Корея значно посилили військову співпрацю. За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян відправив понад 10 000 солдатів для участі у війні проти України в обмін на економічну і військову допомогу від Москви.
Росія і Північна Корея підписали договір про всебічне стратегічне партнерство в червні 2024 року, що зміцнило їхні військові зв'язки. Москва пообіцяла повністю виконати свої зобов'язання перед Пхеньяном у рамках цієї угоди.
Втрати та участь Північної Кореї у війні проти України
За даними південнокорейської розвідки, близько 4 700 північнокорейських солдатів загинули або були поранені під час участі в бойових діях на боці Росії в Україні. Це включає близько 600 загиблих і близько 2 000 поранених, які були повернуті в Північну Корею між січнем і березнем.
Північна Корея підтвердила розгортання своїх військ на Росії, посилаючись на оборонний договір 2024 року, що передбачає взаємну допомогу в разі конфлікту. Ця участь підкреслює зростаюче військове співробітництво між двома країнами.
Нагадаємо, Північна Корея провела військовий парад, під час якого Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету перед делегаціями з Китаю, Росії та В'єтнаму.
При цьому Північна Корея під час військового параду, ймовірно, представила аналог американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.