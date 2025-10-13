Росія допомагає КНДР будувати підводні човни, - Сеул

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр повідомив парламенту, що це підтверджується отриманням різних технологій, однак наголосив, що поки зарано стверджувати, що Пхеньян успішно провів випробування балістичної ракети, запущеної з підводного човна.

Північна Корея заявила про намір розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і провела випробування таких ракет з підводних платформ. Однак неясно, чи досягла вона успіху в освоєнні запуску з підводних човнів.

Поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю

За останні два роки Росія і Північна Корея значно посилили військову співпрацю. За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян відправив понад 10 000 солдатів для участі у війні проти України в обмін на економічну і військову допомогу від Москви.

Росія і Північна Корея підписали договір про всебічне стратегічне партнерство в червні 2024 року, що зміцнило їхні військові зв'язки. Москва пообіцяла повністю виконати свої зобов'язання перед Пхеньяном у рамках цієї угоди.

Втрати та участь Північної Кореї у війні проти України

За даними південнокорейської розвідки, близько 4 700 північнокорейських солдатів загинули або були поранені під час участі в бойових діях на боці Росії в Україні. Це включає близько 600 загиблих і близько 2 000 поранених, які були повернуті в Північну Корею між січнем і березнем.

Північна Корея підтвердила розгортання своїх військ на Росії, посилаючись на оборонний договір 2024 року, що передбачає взаємну допомогу в разі конфлікту. Ця участь підкреслює зростаюче військове співробітництво між двома країнами.