Россия доигралась? ЕС хочет укрепить страны восточного фланга ударными дронами

Вся Европа под угрозой

Кубилюс отметил, что провокации России против стран Евросоюза представляют угрозу для людей и мира в Европе. Поэтому блоку необходимо действовать "очень практично и эффективно".

Он обратил внимание, что беспилотники - это будущее войны и будущее провокаций. И к этому Евросоюз пока плохо подготовлен. В частности, системы обороны стран блока фактически не готовы обнаруживать дроны и отслеживать пересечение границ. Также сбивать беспилотник стоимостью 10 000 евро ракетой за 1 миллион евро "действительно нецелесообразно".

Еврокомиссар подчеркнул, что вся Европа находится под угрозой, поскольку российские "Шахеды" имеют дальность в 2500 километров. Они могут достигнуть даже Брюсселя или Страсбурга. А с контейнерных судов беспилотники способны поражать цели вдоль всего европейского побережья.

Каким должен быть ответ ЕС

По словам Кубилюса, в краткосрочной перспективе необходимо развивать возможности для лучшего обнаружения, отслеживания и идентификации дронов с помощью акустических датчиков, радаров и спутников.

При этом в долгосрочной перспективе - развивать способности обезвреживать или уничтожать дроны с помощью перехватчиков, радиоэлектронной борьбы и мобильных подразделений.

"Для стран восточного фланга необходимы возможности использовать дроны для поражения наземных целей, если враг попытается вторгнуться. Нужен индивидуальный подход. Страны на передовой имеют другие потребности по сравнению с другими, включая государства Средиземноморья", - обратил внимание еврокомиссар.

Также он добавил, что противодействие дронам РФ невозможно без сотрудничества с Украиной, ПВО которой сбивает 70-80% целей.

"Украинские дроны вытеснили российский флот из Черного моря, остановили продвижение России и уничтожили стратегические бомбардировщики и нефтеперерабатывающие заводы. При разработке "Стены дронов" следует учитывать украинский опыт", - отметил Кубилюс.