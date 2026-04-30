RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия через Китай получает 90% технологий, но ЕС не хочет ужесточать санкции, - Bloomberg

19:07 30.04.2026 Чт
2 мин
Почему Брюссель до сих пор колеблется с усилением давления на Пекин?
aimg Мария Науменко
Фото: флаги России и Китая (Getty Images)

Несмотря на санкции, Россия продолжает получать ключевые технологии через Китай, а ЕС медлит с усилением давления, опасаясь последствий.

По данным источников, знакомых с внутренними оценками, более 90% подсанкционных технологий Москва получает именно через Китай. Речь идет о полупроводниках, электронике и другом оборудовании, необходимом для производства вооружения.

Этот показатель вырос по сравнению с прошлогодними примерно на 80%, что свидетельствует об усилении зависимости России от Пекина. Благодаря этим поставкам РФ смогла нарастить производство ракет и беспилотников.

Европейский Союз пытается ограничить такие каналы поставок, вводя санкции против компаний, в частности в Китае и Гонконге, которые, по данным Брюсселя, помогают обходить ограничения.

Впрочем, по данным Bloomberg, эти меры пока не дали ожидаемого эффекта. Китай продолжает поставлять России важные ресурсы, включая геопространственные данные, спутниковые снимки и беспилотники.

Несмотря на это, большинство стран ЕС не готовы к более жестким санкциям против Китая, опасаясь экономического ответа со стороны Пекина.

Напоминаем, Китай раскритиковал новый пакет санкций ЕС против России, в который впервые включили китайские компании, которые, по данным Брюсселя, могли поставлять товары двойного назначения.

В Пекине пообещали принять ответные меры, подчеркнув, что такие действия подрывают отношения между Китаем и Евросоюзом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
