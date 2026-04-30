Россия через Китай получает 90% технологий, но ЕС не хочет ужесточать санкции, - Bloomberg

Несмотря на санкции, Россия продолжает получать ключевые технологии через Китай, а ЕС медлит с усилением давления, опасаясь последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников, знакомых с внутренними оценками, более 90% подсанкционных технологий Москва получает именно через Китай. Речь идет о полупроводниках, электронике и другом оборудовании, необходимом для производства вооружения.
Этот показатель вырос по сравнению с прошлогодними примерно на 80%, что свидетельствует об усилении зависимости России от Пекина. Благодаря этим поставкам РФ смогла нарастить производство ракет и беспилотников.
Европейский Союз пытается ограничить такие каналы поставок, вводя санкции против компаний, в частности в Китае и Гонконге, которые, по данным Брюсселя, помогают обходить ограничения.
Впрочем, по данным Bloomberg, эти меры пока не дали ожидаемого эффекта. Китай продолжает поставлять России важные ресурсы, включая геопространственные данные, спутниковые снимки и беспилотники.
Несмотря на это, большинство стран ЕС не готовы к более жестким санкциям против Китая, опасаясь экономического ответа со стороны Пекина.
Напоминаем, Китай раскритиковал новый пакет санкций ЕС против России, в который впервые включили китайские компании, которые, по данным Брюсселя, могли поставлять товары двойного назначения.
В Пекине пообещали принять ответные меры, подчеркнув, что такие действия подрывают отношения между Китаем и Евросоюзом.