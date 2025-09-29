RU

Россия не будет устанавливать новые границы в Украине, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация не будет устанавливать новые границы в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты спросили у президента, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее конституцией.

"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что открыт к "дипломатическим" переговорам. По его словам, сейчас главное оружие, которое нужно Украине, - это "единство", и предупреждает о попытках разделить Европу.

Стоит также напомнить, что 23 президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским написал, что Украина может вернуть все свои территории, которые временно оккупировали россияне. И, по его мнению, даже "пойти немного дальше".

А России уже отреагировали на эти слова Трампа. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров нафантазировал, что любые заявления и расчеты на то, что Украина вернется к границам 2022 года якобы являются "политической слепотой".

 

Напомним, ранее Зеленский четко заявил, что вопрос "обмена территориями" будет обсуждаться на двусторонней встрече с Владимиром Путиным.

