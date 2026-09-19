Операция "Вивальди": ВСУ освободили новые населенные пункты на севере Донецкой области

Украинские военные продолжают наступление на севере Донецкой области в рамках операции "Вивальди". В течение недели Силы обороны осуществили новые продвижения, в частности, зачистили и освободили населенные пункты.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко рассказал в эфире "Суспільне Студія".

По его словам, работающие на Лиманском направлениях бойцы корпуса и других подразделений Сил обороны продолжают наступление в рамках первого этапа операции "Вивальди".

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"За неделю также продолжаем продвижение. Соответственно, в ближайшее время сообщим вам новые детали по ведению операции и новые результаты относительно ее успехов. Мы продолжаем двигаться. То, что было заявлено - это одна цифра, она будет увеличиваться со временем", - сказал Горбатенко.

Фото: deepstatemap.live

Он отметил, что будут поступать новые данные успехи и освобожденные населенные пункты, просто не все можно раскрывать и проговаривать.

"Противник на данном отрезке разбит, дезорганизован. Пытается перебрасывать туда, на закрытие прорыва, подразделения специального назначения, просто перемалывая их на "мясо", не достигая никакого успеха", - добавил заместитель командира.

Военный рассказал, что кроме официального подтвержденного освобождения Среднего, а также зачистки Коровьего Яра, Новоселовки, Яровой и Александровки, украинским военным удалось зачистить Рай-Александровку и другие населенные пункты, которые пока не могут разглашать по тактическим соображениям.

"Также еще есть освобожденные села, но не называем их по причине, что не можем себе не позволить воспользоваться глупостью противника и его введением самих себя в заблуждение. Поэтому пока кое-что должны держать в тайне", - отметил он.

По словам Горбатенко, войска РФ пытаются противодействовать наступлению, однако теряют еще больше людей. Кроме пехотных атак, оккупанты обстреливают тыловые города подразделений в Харьковской и Донецкой областях.

"Тактика россиян в целом не меняется. Это просто «мясные» штурмы, а также массированные удары по тыловым районам, особенно по крупным населенным пунктам с большим количеством местного населения, таким как Изюм, Балаклея, Славянск, Краматорск. Противник наносит ракетно-бомбовые удары, применяя авиацию и "Шахеды", - рассказал он.