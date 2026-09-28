Россияне ударили КАБами по двум районам Харькова: среди пострадавших трое детей
Ночью 28 сентября российские войска нанесли двойной удар управляемыми авиабомбами по Харькову. Повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах, пострадали трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Первыми о двойном ударе по Киевскому району сообщили в городских властях. По уточненной информации Ситуационного центра, одно из попаданий произошло возле многоквартирных домов Салтовского района.
Впоследствии Терехов уточнил: обстреляли два района города, враг применил КАБ. Повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах. В Салтовском районе КАБ попал прямо в многоквартирный дом.
В результате удара по Салтовскому району ранения получили трое детей: 12-летняя девочка, 8-летний мальчик и 3-летняя девочка. Им оказывают помощь врачи.
Обновлено 5:10
Число пострадавших в результате вражеского "прилета" в Салтовском районе Харькова возросло до 14 человек, среди которых 8 детей. Об этом сообщили в Харьковской ОВА. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
Напомним, ночью 28 сентября Россияуже атаковала жилой сектор в Ровенской области - поврежден частный дом, люди, к счастью, ранения не получили.
Вечером 27 сентября в Киеве произошло попадание в 16-этажку на уровне 7 этажа в Подольском районе - предварительно есть пострадавшие.
В тот же вечер Россия также атаковала Софиевскую Борщаговку - подтверждено попадание на территории рынка "Столичный", есть погибшие и почти 10 пострадавших.