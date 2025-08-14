ua en ru
Россия позиционирует встречу на Аляске, как вторую Ялтинскую конференцию, - ISW

Четверг 14 августа 2025 07:30
Россия позиционирует встречу на Аляске, как вторую Ялтинскую конференцию, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль использует саммит на Аляске, чтобы позиционировать Россию, как мировую державу, равную Соединенным Штатам, а Владимира Путина - как равного президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 13 августа ведущий российский переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) Кирилл Дмитриев намекнул на Ялтинскую конференцию 1945 года между США, Великобританией и СССР. Он отметил, что Ялтинская конференция "выиграла Вторую мировую войну" и что Путин и Трамп аналогичным образом "предотвращают Третью мировую войну".

Заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Чепа, усилил сравнение между предстоящим саммитом на Аляске и Ялтинской конференцией заявлением, что Соединенные Штаты и Россия должны "разговаривать друг с другом, как друзья".

Руководитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что Трамп должен посетить оккупированный Крым, чтобы договориться о "новом Ялтинском мире".

Несколько российских СМИ также сравнили саммит на Аляске с Ялтой и заявили, что в Аляске за столом переговоров будут сидеть "люди, которые имеют реальное влияние на глобальные процессы".

Выдуманная победа

По мнению экспертов ISW, российские сравнения саммита на Аляске 15 августа с Ялтинской конференцией 1945 года, является попыткой скрыть дисбаланс сил между США и Россией и представить Россию как страну, имеющую гораздо более сильные дипломатические, военные и экономические позиции, чем на самом деле.

Аналитики считают, что Россия уже пытается позиционировать сам факт встречи Трампа и Путина, как свою победу, а также чтобы сформировать представление о том, что Россия - равный партнер США.

В Институте считают некорректными сравнения между двумя указанными встречами.

"Ялтинская конференция 1945 года завершилась заключением соглашения о послевоенной Европе, тогда как Трамп и другие американские чиновники неоднократно заявляли, что саммит 15 августа не приведет к заключению никаких соглашений между США и Россией об окончании войны в Украине", - отметили в ISW.

Саммит США и РФ на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 15 августа проведут встречу в Анкоридже, штат Аляска, во время которой попытаются договориться о прекращении огня и о базовых подходах касательно завершения войны.

По информации СМИ, на переговорах Путин может предложить признать часть оккупированных территорий российскими, в обмен на вывод войск из других оккупированных районов.

Согласно одному из вероятных проектов, Украина отдает под контроль РФ всю территорию Донецкой и Луганской областей, а россияне полностью выходят из ныне захваченных районов Херсонской и Запорожской областей.

При этом оккупированные территории могут юридически не признаваться под российским контролем, а пока что признаваться фактически.

Однако президент Украины Владимир Зеленский решительно отверг вывод ВСУ из двух восточных областей в обмен на прекращение огня.

В случае результативной встречи на Аляске, Трамп готов провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского. Она может состояться уже в конце следующей недели.

