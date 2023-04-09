Макрон считает, что Европе необходимо снизить свою зависимость от США

Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.

По его словам, Европа должна быть автономной и не попадать в те кризисы, которые могут помешать ей развивать стратегическую автономию.

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который европейцы должны ответить... в наших ли интересах ускорять (кризис - ред.) на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня", - сказал он.

Президент Франции считает, что Европа стала более зависима от США в сфере вооружений и энергоносителей. Однако ей необходимо сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится... у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии и мы станем вассалами", - сказал Макрон.