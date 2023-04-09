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Макрон считает, что Европе необходимо снизить свою зависимость от США

Новина українською →
Франция, Воскресенье 09 апреля 2023 21:20
Макрон считает, что Европе необходимо снизить свою зависимость от США Фото: Макрон считает, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от США (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Politico.

По его словам, Европа должна быть автономной и не попадать в те кризисы, которые могут помешать ей развивать стратегическую автономию.

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который европейцы должны ответить... в наших ли интересах ускорять (кризис - ред.) на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня", - сказал он.

Президент Франции считает, что Европа стала более зависима от США в сфере вооружений и энергоносителей. Однако ей необходимо сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится... у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии и мы станем вассалами", - сказал Макрон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин склонял президента Франции Эммануэля Макрона к "противостоянию" из США во время его визита в страну.

Напомним, 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров.

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