Макрон о переговорах между Украиной и РФ: сейчас погода военная

Время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не пришло. Поскольку сейчас "погода военная".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Les Échos .

"Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно: сейчас погода военная. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу", - заявил он.

Макрон добавил, что цель диалога с Китаем заключается в том, чтобы закрепить общие подходы к войне.

"Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерной мощи, и именно Китай должен обратить внимание на последствия того, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он обещал этого не делать. Третье: четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: приверженность достижению согласованного и прочного мира", - заявил французский президент.

Напомним, 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров.

Также в ходе переговоров Си Цзиньпин склонял президента Франции к "противостоянию" с США.

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