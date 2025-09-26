ua en ru
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями

Украина, Пятница 26 сентября 2025 12:23
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями Фото: Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraine)
Автор: RBC.UA, Ростислав Шаправский

Наряду с увеличением количества комплексов противовоздушной обороны, Украина развивает и другие направления, которые дают эффективность в борьбе со средствами воздушного нападения противника.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский на встрече с представителями медиа.

"Мы уже в процессе создания нового рода войск в наших Воздушных силах - это беспилотные системы противовоздушной обороны", - заявил он.

Сырский добавил, что имеется в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают "Шахеды" с высокой эффективностью - 70% и более. Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами.

Украина уже их применяет, увеличивает количество (радиолокационных) станций, наращивает численность, проводит подготовку персонала.

Боевые вертолеты

По его словам, развиваются и другие направления. А именно, наращивается количество боевых вертолетов, которые также показывают высокую эффективность в борьбе с дронами. В зависимости от погоды, украинские вертолеты иногда сбивают до 40% дронов на своих участках. Поэтому это направление также масштабируется. Эти вертолеты нужно оснащать специальными системами, которые позволяют видеть противника - днем, ночью, в различных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах.

Легкомоторная авиация

Еще одно направление - легкомоторная авиация с пулеметными установками. Она также показывает свою эффективность в борьбе с "Шахедами". Сейчас изучается вопрос приобретения специализированных легкомоторных самолетов с этой целью.

Кроме того, продолжается работа по наращиванию количества и качества средств электронной борьбы.

"Наша задача - обеспечить трех-, четырехкратное перекрытие объектов (средствами РЭБ). Все, что есть для наращивания нашего радиолокационного поля, мы используем, интегрируем все в единую систему", - рассказал Сырский.

Как добавил главнокомандующий, также есть системы автоматизированного управления. Создаются рубежи перехвата. В частности дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого соприкосновения.

Ситуация на фронте

За последние сутки, с 25 на 26 сентября, враг потерял на фронте еще 940 единиц личного состава. Также ВСУ уничтожили российские танки и артиллерию.

Стоит отметить, что Генштаб подтвердил удары Украины по производству российских дронов, атаки которых усиливаются. Также была осуществлена атака на НПЗ и нефтеперекачку россиян.

