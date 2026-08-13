Запасы газа Украины превысили план, но покупать придется еще: в чем причина

Озвученная первым вице-премьер-министром, министром энергетики Денисом Шмыгалем потребность в дополнительных 400 млн евро на импорт газа является лишь минимальной необходимой суммой. Реальная потребность Украины в средствах для закупки газа может оказаться значительно больше.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко ".

Сумма в 400 млн евро позволит закупить порядка 700-800 млн кубометров газа по нынешним ценам.

"На самом деле импорта надо будет значительно больше. То, что озвучил Шмыгаль, это минимальная сумма, которая нужна для закупки газа", – сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией с подготовкой энергетической системы к зиме.

Дополнительные объемы газа нужны не для закачки в хранилища, а для поставок газа напрямую потребителям, если зимой из-за обстрелов сократится добыча газа и будет ограничен отбор газа из хранилищ.

При этом ситуация с запасами газа в украинских хранилищах пока выглядит лучше, чем ожидалось. По состоянию на 12 августа в ПХГ было накоплено почти 14 млрд кубометров газа, что уже превышает установленный правительством минимальный уровень в 13,2 млрд кубометров к началу отопительного сезона.