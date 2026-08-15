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Дроны атаковали Запорожье, поврежденный "Эпицентр" (фото)

06:50 15.08.2026 Сб
1 мин
Под ударом оказались сразу два объекта – торговый и промышленный
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали Запорожье, поврежденный "Эпицентр" (фото) Фото: пострадавший в результате атаки торговый центр (t.me/ivan_fedorov_zp)
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В ночь на 15 августа Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Попадание зафиксировали в торговом центре, где возник пожар, а также на территории одного из промышленных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

По словам Ивана Федорова, россияне нанесли удар по городу беспилотниками, попав сразу по нескольким объектам.

Одна из целей - торговый центр "Эпицентр", где из-за попадания вспыхнул пожар. Спасатели и другие службы оперативно выехали на место для ликвидации последствий удара.

Кроме того, враг нанес удар по территории одного из промышленных предприятий города.

Фото: "Эпицентр" в Запорожье после российской атаки 15 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)

О пострадавших в результате атаки на момент публикации не сообщалось.

Еще в начале августа РФ уничтожила ключевые логистические центры "Эпицентра" - тогда ракеты попали в производственные и логистические объекты компании, погиб человек, а одно из крупнейших в Украине производств керамической плитки фактически потеряно.

А 12 августа кафиры уничтожили торговый центр в Запорожье и оставили часть города без света - тогда дроны-камикадзе повлекли за собой разрушения и пожары в частных и коммерческих зданиях.

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