Дроны атаковали Запорожье, поврежденный "Эпицентр" (фото)

В ночь на 15 августа Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Попадание зафиксировали в торговом центре, где возник пожар, а также на территории одного из промышленных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram .

По словам Ивана Федорова, россияне нанесли удар по городу беспилотниками, попав сразу по нескольким объектам.

Одна из целей - торговый центр "Эпицентр", где из-за попадания вспыхнул пожар. Спасатели и другие службы оперативно выехали на место для ликвидации последствий удара.

Кроме того, враг нанес удар по территории одного из промышленных предприятий города.

Фото: "Эпицентр" в Запорожье после российской атаки 15 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)

О пострадавших в результате атаки на момент публикации не сообщалось.