В Староконстантинове Хмельницкой области раздались взрывы

В Староконстантинове Хмельницкой области с самого утра, 7 октября, прогремели взрывы. На город летели ракеты.

Ранее военные эксперты объясняли, что российские войска могут наносить удары по Староконстантинову из-за предположения, что там могут размещаться истребители F-16. Детальнее об этом можно прочитать в материале РБК-Украина.

Староконстантинов, город в Хмельницкой области, часто становится мишенью вражеских воздушных атак из-за наличия одного из главных военных аэродромов Украины.

После объявления тревоги Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российских истребителей МиГ-31К. Впоследствии стало известно о «скоростных целях», движущихся в направлении Староконстантинова.

Местные Telegram-каналы сообщают, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Ночная атака

В ночь на 6 октября Россия пыталась атаковать Киев с помощью дронов. Как и сегодня, силы ПВО успешно уничтожили все вражеские беспилотники, обнаруженные в воздушном пространстве столицы.

7 октября Россия снова совершила атаку на Киев дронами. В течение ночи в столице трижды объявляли воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.

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